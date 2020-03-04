В полуфинал Кубка Германии вышла команда из четвертой лиги, а ее голкипер отбил пять пенальти

В четвертьфинале Кубка Германии «Саарбрюкен» из немецкой Регионаллиги принимал «Фортуну» – 16-ю команду Бундеслиги.

Сыграли 1:1, в серии пенальти «Саарбрюкен» победил 7:6;

Голкипер «Саарбрюкена» Даниэль Бац отбил один пенальти в матче и еще четыре – в послематчевой серии;

Впервые в Кубке Германии сыграет команда из четвертой по счету немецкой лиги; «Саарбрюкен» там пока уверенно лидирует, опережая вторую команду на шесть очков.

«Фортуна» недавно сменила тренера, но успехов не добилась – пять очков в шести матчах, три из них добыты в ничьих, где клуб упустил три победы. Особенно показателен прошлый матч – «Фортуна» вела 3:0 у «Герты», но сыграла 3:3, а могла и проиграть под конец. Теперь – вылет из Кубка.

«Саарбрюкен» – клуб со 116-летней историей, он дважды останавливался в шаге от чемпионства (вторые места в 1943 и 1952 годах). В Кубке лучшее достижение – полуфинал, там клуб сыграет в четвертый раз в истории.

8 марта состоится жеребьевка, 21 и 22 апреля пройдут полуфинальные матчи. Пока вышли «Бавария» и «Саарбрюкен», еще два полуфиналиста определятся в парах «Байер» – «Унион» и «Айнтрахт» – «Вердер».