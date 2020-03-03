Качалка и личный диетолог – так к соревнованиям готовится профессиональный фифер

«Каждое утро я встаю с кровати и бегу на пробежку. Потом я выпиваю сок, завтракаю и иду в спортзал. Со мной занимается тренер, прогоняет меня по тренажерам на все группы мышц. Бодрое начало дня делает меня энергичнее. После такого утра я готов к работе» – нет, это не слова профессионального спортсмена. Это слова профессионального фифера Райана Пессоа.

Раньше у Пессоа были бока и небольшой животик – он кайфовал от фастфуда и компьютерных игр. Ворваться в киберспорт получилось, смириться с лишним весом – нет. Так Пессоа пришел в качалку.

«Мне было противно. Я не был толстяком. Но у меня был лишний вес. Я смотрел на некоторых сверстников – они подкачаны. Мне хотелось быть таким же», – говорил Пессоа.