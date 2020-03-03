Качалка и личный диетолог – так к соревнованиям готовится профессиональный фифер
«Каждое утро я встаю с кровати и бегу на пробежку. Потом я выпиваю сок, завтракаю и иду в спортзал. Со мной занимается тренер, прогоняет меня по тренажерам на все группы мышц. Бодрое начало дня делает меня энергичнее. После такого утра я готов к работе» – нет, это не слова профессионального спортсмена. Это слова профессионального фифера Райана Пессоа.
Раньше у Пессоа были бока и небольшой животик – он кайфовал от фастфуда и компьютерных игр. Ворваться в киберспорт получилось, смириться с лишним весом – нет. Так Пессоа пришел в качалку.
«Мне было противно. Я не был толстяком. Но у меня был лишний вес. Я смотрел на некоторых сверстников – они подкачаны. Мне хотелось быть таким же», – говорил Пессоа.
Райан уже два года занимается в качалке. Бодибилдером он не стал, но привел себя в форму. Пессоа работает на укрепление рук, спины, поясницы. Это прежде всего помогает ему в поддержании формы при сидячем образе жизни (в среднем он 4-5 часов проводит у монитора).
Пессоа – топовый фифер. Он входит в топ-30 по Европе и в топ-50 по всему миру. Пессоа 22 года. 2 сезона он отыграл в составе топовой британской команды «Хештег Юнайтед», а теперь играет за «Манчестер Сити».
Когда он подписал контракт с «Сити», сразу же прилетело предложение от Red Bull – чтобы компания стала его спонсором. В итоге перед турниром eClub World Cup он несколько дней провел в лагере Red Bull в Австрии.
«Я никогда не проводил так много времени вдали от моего геймпада», – шутил Пессоа. Первый день в лагере – эксперты оценивали его психофизиологическое состояние. Остальные – тренеры работали над его телом, ссылаясь на данные, полученные в ходе обследований.
Пессоа открыл для себя велотренажеры, он занимался со специалистами на улучшение внимательности и реакции. Благодаря специальным программам он тренировал запястья, мышцы спины и шею – позже он сам отмечал, что это необходимо для хорошего самочувствия во время игры.
На базе Red Bull он прошел ортопедическое обследование. Врачи исследовали его мозговую активность и работу сердца. Диетологи составили специальную диету. «Я обалдел от количества фактов, которые специалисты заключили, опираясь только на одни тесты. 50% от всех соревнований – это умение играть. Остальная часть – твоя умственная и физическая готовность. Независимо от того, сколько часов я сплю, иногда мне просто не хватало – я чувствовал себя неважно, сонливо. Теперь я буду придерживаться инструкциям, которые для меня подготовили специалисты из лагеря», – говорит Пессоа.
Райан Пессоа – это:
- Один из лучших фиферов мира. «Манчестер Сити» перехватил его у «Эвертона» и «Ливерпуля»
- Он тренируется исключительно в режиме FUT Champions, чтобы набивать рейтинг перед международными соревнованиями.
- Сейчас он – единственный представитель «Сити» в Премьер-лиге. Плей-офф небольшого европейского соревнования он проиграл специально, чтобы вернуться вовремя к играм между киберспортсменами команд АПЛ.
- «Я не чувствую себя звездой. Я всего лишь играю в фифу и веду блог на ютубе», – говорит про себя Пессоа. Блог, кстати, у него довольно скромный по меркам стримеров – всего на 63,3 тысячи подписчиков.