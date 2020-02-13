Екатеринбург примет финал Кубка России. В нем может сыграть «Урал»

На заседании исполкома РФС было принято решение провести финал Кубка России-2019/20 в Екатеринбурге. Матч состоится 13 мая.

На домашнем стадионе в финале может сыграть «Урал». Для этого нужно обыграть в четвертьфинале «Шинник», а в полуфинале – победителя пары «Химки» – «Торпедо». Другим финалистом станет одна из четырех команд правой половины сетки (сейчас там пары – «Спартак» – ЦСКА и «Ахмат» – «Зенит»).

Претендентами на проведение финала также были Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Саранск.

«Екатеринбург Арена» была построена к ЧМ-2018 и приняла четыре матча: Египет – Уругвай, Франция – Перу, Япония – Сенегал и Мексика – Швеция.

В Екатеринбурге уже проводился финал Кубка России. На стадионе «Центральный» «Рубин» выиграл у «Динамо» 1:0 в мае 2012 года.