Как часто клубы РПЛ сразу вылетают из Кубка – инфографика

Ключевой показатель каждого розыгрыша Кубка России – сколько клубов РПЛ в итоге проходят дальше. Сегодня семь клубов вылетели, все из них играли составом, который сильно отличается от прошлого матча РПЛ.

«Динамо» – из состава с матча с «Сочи» в основе вышли только Филипп и Шиманьски. Также после травмы в основу вернулся Антон Шунин.

«Тамбов» – тоже только три игрока из основы с «Ростовом»: защитники Рыбин, Осипенко и Грицаенко.

«Сочи» – четыре игрока с матча с «Динамо»: Миладинович, Новосельцев, Мевля и Померко.

«Краснодар» – четыре от игры с ЦСКА: Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий и Кайо.

«Рубин» – сразу семь игроков сохранились от матча с «Зенитом»: Плиев, Денисов, Могилевец, Коновалов, Башкиров, Ташаев, Кьяртанссон.

«Крылья Советов» – два игрока с матча с «Ахматом»: Канунников и Антон.

«Локомотив» – два игрока как с «Оренбургом», Мурило и Эдер.