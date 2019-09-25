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Как часто клубы РПЛ сразу вылетают из Кубка – инфографика
25 сентября 2019, 23:55
Ключевой показатель каждого розыгрыша Кубка России – сколько клубов РПЛ в итоге проходят дальше. Сегодня семь клубов вылетели, все из них играли составом, который сильно отличается от прошлого матча РПЛ.
- «Динамо» – из состава с матча с «Сочи» в основе вышли только Филипп и Шиманьски. Также после травмы в основу вернулся Антон Шунин.
- «Тамбов» – тоже только три игрока из основы с «Ростовом»: защитники Рыбин, Осипенко и Грицаенко.
- «Сочи» – четыре игрока с матча с «Динамо»: Миладинович, Новосельцев, Мевля и Померко.
- «Краснодар» – четыре от игры с ЦСКА: Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий и Кайо.
- «Рубин» – сразу семь игроков сохранились от матча с «Зенитом»: Плиев, Денисов, Могилевец, Коновалов, Башкиров, Ташаев, Кьяртанссон.
- «Крылья Советов» – два игрока с матча с «Ахматом»: Канунников и Антон.
- «Локомотив» – два игрока как с «Оренбургом», Мурило и Эдер.
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