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#Футбол #Формула 1 #Хоккей #баскетбол

Спортсмены поддержали новый модный челлендж – делают коллаж из фоток от разных соцсетей

24 января, 21:55

Инстаграм Артема Дзюбы

В интернете появился новый флешмоб. Запустила его певица Долли Партон – она показала четыре свои фотографии, каждая из которых относится к какой-то из соцсетей – фейсбук, инстаграм, линкедин и тиндер.

Результат – 600 тысяч лайков, более 10 тысяч комментариев. И новая свежая идея для абсолютно любого пользователя соцсетей.

Тут нужно небольшое пояснение особенно для тех, кто редко пользуется соцсетями. Этот челлендеж в какой-то степени высмеивает стереотип о пользователях соцсетей, поскольку один и тот же человек может выставлять туда разные фото в зависимости от того, какую функцию конкретная соцсеть выполняет.

Проще говоря:

  • В линкедин люди ищут работу, поэтому туда отправляют солидные фотографии;
  • В фейсбуке, как правило, что-то семейное, дружеское, жизненное;
  • В инстаграме – веселые, красочные фото;
  • В тиндере – знакомства.

Теперь соцсети полны вот таких четырехфоточных сообщений, в том числе и у спортсменов.

«Арсенал» так представил Обамеянга:

А «Челси» – Канте:

«Интер» выставил своего героя – Лаутаро Мартинеса:

Так выглядит Левандовски:

А так – Диего Марадона:

Ну, и Марио Балотелли в чем-то похож:

Баскетбольные «Химки» выбрали Юнаса Жеребко. Все-таки швед полгода назад играл в финале НБА:

А ПБК ЦСКА показал своего капитана – Кайла Хайнса:

Хоккейным клубам помогают талисманы:

Кто-то пошутил над Федерером:

Сборная России задействовала другие соцсети. Особенно весело вышло с Акинфеевым, это четыре пустых картинки справа внизу:

Если не хватило Дзюбы – вот он:

Ну а самый оригинальный подход – у «Милана»:

Ах, нет. Еще есть Ф1 с невозмутимым Кими Райкконеном:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А вот с какой темой с ума сходили летом
FaceApp появилось в России, а тема старения запустилась с Африки
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