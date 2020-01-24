Спортсмены поддержали новый модный челлендж – делают коллаж из фоток от разных соцсетей
В интернете появился новый флешмоб. Запустила его певица Долли Партон – она показала четыре свои фотографии, каждая из которых относится к какой-то из соцсетей – фейсбук, инстаграм, линкедин и тиндер.
Результат – 600 тысяч лайков, более 10 тысяч комментариев. И новая свежая идея для абсолютно любого пользователя соцсетей.
Тут нужно небольшое пояснение особенно для тех, кто редко пользуется соцсетями. Этот челлендеж в какой-то степени высмеивает стереотип о пользователях соцсетей, поскольку один и тот же человек может выставлять туда разные фото в зависимости от того, какую функцию конкретная соцсеть выполняет.
Проще говоря:
- В линкедин люди ищут работу, поэтому туда отправляют солидные фотографии;
- В фейсбуке, как правило, что-то семейное, дружеское, жизненное;
- В инстаграме – веселые, красочные фото;
- В тиндере – знакомства.
Теперь соцсети полны вот таких четырехфоточных сообщений, в том числе и у спортсменов.
«Арсенал» так представил Обамеянга:
А «Челси» – Канте:
«Интер» выставил своего героя – Лаутаро Мартинеса:
Так выглядит Левандовски:
А так – Диего Марадона:
Ну, и Марио Балотелли в чем-то похож:
Баскетбольные «Химки» выбрали Юнаса Жеребко. Все-таки швед полгода назад играл в финале НБА:
А ПБК ЦСКА показал своего капитана – Кайла Хайнса:
Хоккейным клубам помогают талисманы:
Кто-то пошутил над Федерером:
Сборная России задействовала другие соцсети. Особенно весело вышло с Акинфеевым, это четыре пустых картинки справа внизу:
Если не хватило Дзюбы – вот он:
Ну а самый оригинальный подход – у «Милана»:
Ах, нет. Еще есть Ф1 с невозмутимым Кими Райкконеном: