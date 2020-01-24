Спортсмены поддержали новый модный челлендж – делают коллаж из фоток от разных соцсетей

Результат – 600 тысяч лайков, более 10 тысяч комментариев. И новая свежая идея для абсолютно любого пользователя соцсетей.

Тут нужно небольшое пояснение особенно для тех, кто редко пользуется соцсетями. Этот челлендеж в какой-то степени высмеивает стереотип о пользователях соцсетей, поскольку один и тот же человек может выставлять туда разные фото в зависимости от того, какую функцию конкретная соцсеть выполняет.

Проще говоря:

В линкедин люди ищут работу, поэтому туда отправляют солидные фотографии;

В фейсбуке, как правило, что-то семейное, дружеское, жизненное;

В инстаграме – веселые, красочные фото;

В тиндере – знакомства.

Теперь соцсети полны вот таких четырехфоточных сообщений, в том числе и у спортсменов.

«Арсенал» так представил Обамеянга: