Кокорин – девятый игрок «Зенита» в «Сочи». Он арендован до конца сезона

«В ближайшее время Кокорин присоединится к команде», — сказал гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

В этом сезоне за «Сочи» выступали восемь бывших игроков «Зенита». Это Мевля, Полоз, Набиуллин, Цаллагов, Новосельцев, Нобоа, Заболотный и Мостовой. Кокорин – станет девятым . Арендованы из этого списка только он и Мостовой.

Для Кокорина – это четвертый клуб в карьере, причем играл он раньше только за два – «Динамо» и «Зенит». В «Анжи» числился в 2013 году, но сыграть не успел.