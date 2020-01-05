Златан Ибрагимович
Футбол
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#Златан Ибрагимович #Футбол

Статую Златана опять ломают. Теперь ее повалили, обрезав ноги

05 января, 10:46

Твиттер Aftonbladet

В ноябре 2019-го Златан Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», что сильно не понравилось фанатам «Мальме», где он играл в начале карьеры.

Объектом атаки фанатов стала статуя Златана в Мальме. Сначала на нее надели сиденье для унитаза, а голову обмотали в мешок для мусора. На двери дома футболиста в Стокгольме написали «Иуда».

В декабре, даже несмотря на установленный вокруг статуи забор, ей отпилили нос и мизинец. И перекрасили в серебристый цвет.

В начале нового года Златана представили в «Милане», он уже забил гол в контрольной игре. На родине над его статуей продолжили издеваться.

Ее подпилили, обрезали ноги и повалили. На голову натянули черный свитер с надписью «Швеция». Возле постамента появилась надпись «убрать». Полиция зафиксировала акт вандализма.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Почему это происходит
Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба
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