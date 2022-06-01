Откуда появился корейский жест сердца двумя пальцами и что именно он значит
Южно-корейский бой-бенд BTS приехал в США и посетил Белый дом. Один из самых знаковых моментов встречи – фотография с президентом Джо Байденом, где участники группы показывают пальцами сердечки возле носа.
И это очень популярный жест, который набрал массовость в последние годы. Но как он появился? И что означает?
Никто не знает, кто придумал этот жест
Жест набрал популярность благодаря тиктоку, где пользователи показывают его в своих видео и демонстрируют свои чувства к чему-либо. Этот жест, полученный путем скрещивания большого и указательного пальца, называется K-Heart или «корейское сердечко». И есть два вида жеста: когда люди просто показывают сердце и когда они делают вид, что вытирают кровь под носом, и уже показывают сердечко.
Проблема в том, что никто не знает точное происхождение этого жеста. Изначально в массах он появился благодаря аниме. Но в начале десятых его распространили звезды K-pop как раз в Южной Корее. Есть такие версии:
- Его создал солист группы INFINITE’s Хам Вуу-Хьюн. Но сам он опроверг теорию: заявил, что подсмотрел жест где-то и впервые показал его в 2011 году;
- Позже детской фотографией с K-Heart поделился певец G-Dragon. Сейчас ему 33, детская фотография сделана в 1995-м;
- А вот жест Кима Джихуна на выступлении в программе «10 лучших песен» в 1993 году. Он показал K-Heart в момент, когда пел: «Ты сказала, что я тебе важен, что любишь меня»;
- Корейский комик Ян Се Хен показал фотографию с K-Heart, сделанную в 1990 году. Но не назвал себя автором жеста: «Нет, это придумал не я. Мой папа показал мне жест и сказал: «Сфотографируйся вот так». То есть его придумали задолго до меня»;
- Альтернативная версия связана не с поп-культурой и совсем не с Кореей. В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро американская фигуристка Джанет Линн после падения улыбнулась и показала сердечко с пальцами. Тогда жест закрепился у японцев как показатель уверенности и порядка.
Что означает этот жест
Здесь есть несколько версий
Первая и самая распространенная – симпатию и любовь. Когда человек показывает сердечко из пальцев другому, то он изображает свои чувство. Или благодарность – в ответ на какие-либо действия. Вторая – трусы или соски на корейском языке жестов. Но корейские врачи не подтвердили ее.
Третью версию озвучил Ян Джун Ир, известный в Корее как Top Golgi D. Он рассказывал, что жест получался путем щелканья пальцев. В эфире программы «Счастливы вместе» он щелкнул большим и средним пальцем и получил жест K-Heart.
Есть и локальные значения жеста. Например, в Гонконге считают, что так человек показывает уверенность или приветствие.
Сердечко из пальцев – символ современной культуры. Его демонстрировали Мадонна, Ким Чен Ын и другие знаменитости
На сайте Discovery есть ошибочная версия, что K-Heart проник в американскую и европейскую культуру в середине десятых. Нет, это не так. Сердечко пальцами показывали задолго до этого. Пример – появление в 24-й серии 1-го сезона сериала «Друзья». Серия вышла на экраны в 1995 году.
А дальше его вовсю показывали звезды.
Вот сердечко появилось в клипе Мадонны:
Где было еще:
- Бенедикт Камбербэтч показал на празднике в честь выхода последней части «Мстителей»;
- Тот же Камбербэтч показывал во время рекламного тура «Доктора Стрэнджа»;
- Ким Чен Ын – в 2018 году во время Межкорейского саммита;
- Члены олимпийской сборной США показали пальцами сердечки в 2018 году перед стартом зимней Олимпиады;
- K-Heart показывали даже Вин Дизель и Арнольд Шварценеггер;
- А вот слова Джастина Бибера: «Ничего не знаю об этом сердечке. Но мне нравится: просто и стильно»;
- Перед боем в UFC Брайан Ортега показал сердечко пальцами Чон Чхан Сону и рассмешил весь зал.