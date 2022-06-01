Откуда появился корейский жест сердца двумя пальцами и что именно он значит

Южно-корейский бой-бенд BTS приехал в США и посетил Белый дом. Один из самых знаковых моментов встречи – фотография с президентом Джо Байденом, где участники группы показывают пальцами сердечки возле носа.

И это очень популярный жест, который набрал массовость в последние годы. Но как он появился? И что означает?