«Все, что я делаю, – плачу, плачу, плачу». Монолог Кафу, похоронившего сына

Спустя год Кафу публично рассказал о произошедшем. Монолог отца, похоронившего сына – неутихающая боль и много-много слез:

5 сентября мы с друзьями хотели поиграть в футбол. Я запланировал командировку в США, поэтому мы начали на день раньше. Данило играл со мной в команде. В перерыве он ушел, а я остался играть. Через три минуты я заметил, что за пределами поля что-то происходит. Из любопытства я пошел посмотреть, что происходит, и увидел сына, бьющегося в конвульсиях.

У меня началась паника, потому что у него уже случались приступы. Мы позвонили в скорую. Нам сказали, что врачи приедут через 10 минут, но я знал, что мой сын не может ждать. Я попросил всех убрать детей, чтобы они всего этого не видели. Я взял сына на руки и положил в машину. Через пять минут мы добрались до больницы.

Когда мы приехали, ему стало еще хуже. Врачи пытались его реанимировать разными способами. Примерно через полчаса доктор отвел меня в сторону. Я сказал: «Ничего не говорите. Я вижу, что он не реагирует на вашу помощь». Я молился и просил бога не забирать моего мальчика. Все тщетно.

Похороны сына отличаются от всего, что ты испытываешь в течение жизни. Каждые пять дней я навещаю его могилу. Я все еще не верю в то, что произошло. Я до сих пор боюсь заходить в его комнату. Мой другой сын, Веллингтон, собрал его вещи и отдал все на благотворительность. Я не возвращался на поле, где все произошло.

Невозможно описать чувство, когда ты кидаешь землю на гроб сына и знаешь, что он не вернется. Смерть сына остается с отцом и матерью до конца их жизни.

Я плачу, когда еду в дороге. Звоню друзьям и просто плачу. Они знают это и молчат, пока я плачу. Все, что я делаю, – плачу, плачу, плачу. Плач успокаивает меня.