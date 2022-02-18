В Великобритании лютует рекордный шторм (54,5 м/с!): срывает крыши, переворачивает грузовики, а сотни тысяч человек наблюдают за приземлениями самолетов
На Великобританию обрушился второй за неделю серьезный шторм. Первым был шторм «Дадли», который бушевал в районах Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии. Тысячи домов остались без электричества.
Вторым штормом стал «Юнис».
Ему был присвоен красный уровень опасности. Такая метеоугроза – редкость. При ней ветер может сметать крыши домов, вырывать с корнем деревья, обрушивать линии электропередач.
Людям было рекомендовано оставаться дома, запирать двери и окна, держать машины в гаражах.
18 февраля были закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходили поезда, отменены более 130 рейсов в лондонских аэропортах. ВВС и Daily Mail пишут о, возможно, рекордном порыве ветра. Он составил 122 мили в час (196 км/ч или 54,5 м/с). Предыдущий состоялся в 1987 году (115 миль в час).
«Юнис» не относили к категории ураганов, но метеоролог ВВС в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что сила ветра достигнет уровня урагана. Порывы сбивают с ног людей на улице.
Что уже натворил «Юнис»:
- В Великобритании уже четверо погибших, все – из-за падения деревьев и обломков.
- Люди на улице изо всех сил цепляются за деревья или дорожные знаки, пытаясь удержаться на ногах.
- Более 165 тысяч жителей остались без электричества.
- Есть сразу несколько видео, где из-за ветра переворачиваются грузовики и падают деревья.
- Частично лишился крыши один из ведущих развлекательных комплексов Лондона – «О2 Арена».
- Еще на одном из видео как с большого здания сорвалась и упала крыша.
- В Сомерсете упал на землю шпиль крупной церкви.
Вот что происходит:
Более 200 тысяч человек наблюдали за каналом ютуба, который транслирует приземление самолетов. Например, один из них делал три попытки, другой – касался взлетно-посадочной полосы перед тем, как снова взлететь, третий – вернулся обратно.
Интересен именно этот канал с наблюдениями за самолетами. Он называется «Big Jet TV» и недавно отметил свое пятилетие. За это время он набрал целых 213 тысяч подписчиков.
Его создатель – Джерри Дайер. Он – дизайнер интерьеров, но с детства любил все, что связано с авиацией, а его отец работал в одной из авиакомпаний. Дайер снимает приземления самолетов и комментирует происходящее. Некоторые его фразы становятся вирусными. Например, «here come the Russians!» («а вот и русские!») перед приземлением самолета «Аэрофлота».
Подписчики платят Дайеру по четыре фунта в месяц за два живых выступления в неделю, а он комментирует приземления самолетов по Великобритании и Европе. А для съемок он использует фургон со специальной установкой. Помимо картинки подписчиков привлекает эмоциональный комментарий Дайера.
Материала для комментариев в этот день у него было очень много. Слишком уж тяжело приземлялись самолеты.