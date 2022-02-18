В Великобритании лютует рекордный шторм (54,5 м/с!): срывает крыши, переворачивает грузовики, а сотни тысяч человек наблюдают за приземлениями самолетов

На Великобританию обрушился второй за неделю серьезный шторм. Первым был шторм «Дадли», который бушевал в районах Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии. Тысячи домов остались без электричества.

Вторым штормом стал «Юнис».

Ему был присвоен красный уровень опасности. Такая метеоугроза – редкость. При ней ветер может сметать крыши домов, вырывать с корнем деревья, обрушивать линии электропередач.

Людям было рекомендовано оставаться дома, запирать двери и окна, держать машины в гаражах.

18 февраля были закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходили поезда, отменены более 130 рейсов в лондонских аэропортах. ВВС и Daily Mail пишут о, возможно, рекордном порыве ветра. Он составил 122 мили в час (196 км/ч или 54,5 м/с). Предыдущий состоялся в 1987 году (115 миль в час).

«Юнис» не относили к категории ураганов, но метеоролог ВВС в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что сила ветра достигнет уровня урагана. Порывы сбивают с ног людей на улице.