Ученые нашли самую длинную и самую долгую молнии ⚡️. А на острове Ява гроза бывает 322 дня в году
В мире зарегистрировано два мировых рекорда вспышек молний. Это подтвердила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) на своем сайте.
Какие молнии теперь рекордные
🌩️️️ Первый рекорд – по протяженности. Над южной частью США была молния длиной 768 ± километров. По расстоянию это даже длиннее, чем от Москвы до Санкт-Петербурга. Произошла вспышка 29 апреля 2020 года.
Самая длинная молния до этого сверкнула 31 октября 2018-го в южной части Бразилии – 709 ± 8 км.
🌩️️️ Второй рекорд – по продолжительности. Над Уругваем и северной Аргентиной одиночная молния длилась 17,1 секунды. Это случилось 18 июня 2020 года.
Предыдущий рекорд – 16,73 секунды в марте 2019-го. И тоже над северной Аргентиной.
То, что о рекордах говорится спустя полтора-два года – нормально. Ровно так же было и в июне 2020-го, когда ВМО сообщала о бразильской и аргентинской молниях. Что интересно, до 2020-го рекорды были давними и куда менее убедительными. Сравните:
🌩️️️ Длина – 321 км (сейчас – в два раза больше) в 2007 году в США (рекорд держался почти 13 лет).
🌩️️️ Продолжительность – 7,74 секунды (сейчас – минимум в два раза больше) в 2012 году во Франции (рекорду было почти семь лет).
Какие еще есть рекорды
ВМО напомнила еще о двух рекордах, которые уж точно никогда не хотелось бы превосходить. Это количество жертв.
⚡️ Прямой удар. Гибель одной вспышкой молнии 21 человека в Зимбабве в 1975 году, когда они прятались в хижине.
⚡️ Побочные последствия. 469 человек погибли в Египте в 1994-м после удара молнии в цистерны с нефтью.
⚡️ Также известно, что в 2021 году невероятно часто молнию наблюдала Арктика. Там произошло 7278 ударов – это вдвое больше, чем за предыдущие девять лет вместе взятых. И это говорит о серьезных климатических изменениях.
⚡️ Есть на планете место, где грозы не бывает около 40 дней в год, но она происходит во все остальные дни. В Бунтензорге, на острове Ява, принадлежащем Индонезии, гроза случается 322 дня.
⚡️ А в 2018 году была зафиксирована рекордно низкая температура грозовых облаков – минус 111 градусов. Они находились к югу от экватора над западной частью Тихого океана. В тот период в Тихом океане происходили сильные штормы.
А еще ВМО напоминает, как эффектно это порой выглядит:
А кто такой «человек-громоотвод»
Было такое прозвище. В прошлом веке в Книгу рекордов Гиннеса попал американец Рой Салливан, чьи шляпы хранятся в выставочных залах. В разные годы молния попадала в него сразу семь раз – в ногу, волосы, плечо, левую часть тела, верхнюю часть головы, лодыжку, грудную клетку. Он каждый раз выживал. И считал, что бог пощадил его для какой-то благой цели.
У Салливана всегда была работа на свежем воздухе, к тому же он жил в штате Вирджиния, где очень часто случаются грозы. Инженер NASA Брюс Фишер рассказывал: «Я слышал, что у него на кровати были громоотводы». Салливан подтверждал: еще он крепил их на телевизионную антенну, счетчик и шесть высоких деревьев у дома.
История Салливана все равно кажется слишком загадочной. Подтверждение ударов было только у семейного врача. Сам Салливан покончил с собой в 71 год, как считается, из-за неразделенной любви – его жена была гораздо моложе.