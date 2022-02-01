Ученые нашли самую длинную и самую долгую молнии ⚡️. А на острове Ява гроза бывает 322 дня в году

То, что о рекордах говорится спустя полтора-два года – нормально. Ровно так же было и в июне 2020-го, когда ВМО сообщала о бразильской и аргентинской молниях. Что интересно, до 2020-го рекорды были давними и куда менее убедительными. Сравните:

🌩️️️ Длина – 321 км (сейчас – в два раза больше) в 2007 году в США (рекорд держался почти 13 лет).

🌩️️️ Продолжительность – 7,74 секунды (сейчас – минимум в два раза больше) в 2012 году во Франции (рекорду было почти семь лет).

Какие еще есть рекорды

ВМО напомнила еще о двух рекордах, которые уж точно никогда не хотелось бы превосходить. Это количество жертв.

⚡️ Прямой удар. Гибель одной вспышкой молнии 21 человека в Зимбабве в 1975 году, когда они прятались в хижине.

⚡️ Побочные последствия. 469 человек погибли в Египте в 1994-м после удара молнии в цистерны с нефтью.

⚡️ Также известно, что в 2021 году невероятно часто молнию наблюдала Арктика. Там произошло 7278 ударов – это вдвое больше, чем за предыдущие девять лет вместе взятых. И это говорит о серьезных климатических изменениях.

⚡️ Есть на планете место, где грозы не бывает около 40 дней в год, но она происходит во все остальные дни. В Бунтензорге, на острове Ява, принадлежащем Индонезии, гроза случается 322 дня.

⚡️ А в 2018 году была зафиксирована рекордно низкая температура грозовых облаков – минус 111 градусов. Они находились к югу от экватора над западной частью Тихого океана. В тот период в Тихом океане происходили сильные штормы.

А еще ВМО напоминает, как эффектно это порой выглядит: