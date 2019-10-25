Подросток просил кумира остаться в команде, чтобы сыграть вместе с ним. Мечта сбылась через семь лет

Выполнение обещания затянулось еще на пару лет, но мечта сбылась. Йылмаз дебютировал за «Бешикташ», выйдя на замену вместо Озьякупа. Сейчас Йылмазу уже 18 лет. До этого он играл за «Бешикташ» только в товарищеском матче и один раз попадал на скамейку в чемпионате Турции. Выход Йылмаза не помог «Бешикташу». Его команда проиграла «Браге» со счетом 1:2.

Йылмаз попал в академию «Бешикташа» как раз в 2012 году. Он поиграл за юношеские команды всех возрастов – всего провел 126 матчей, забил семь голов. Сейчас Йылмаз играет в «Бешикташе» уже на профессиональном контракте. Соглашение истекает 31 мая 2020 года, но Йылмаз никуда уходить не хочет. Вчерашний выход – аванс, потому что у «Бешикташа» много травм.

Озьякуп оказался верным лидером: с 2012 года он так и играет за «Бешикташ». Здесь он провел все матчи на профессиональном уровне, хотя воспитывался в молодежной команде «Арсенала». Интересно, что «Арсенал» дважды пытался вернуть Озьякупа и даже предлагал 10 миллионов евро. Озьякуп остался в Турции, а теперь играет вместе с Йылмазом.