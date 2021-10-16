Гленторан
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#Гленторан

Вратарь вырубил собственного защитника за пропущенный гол. Удивительно, но их тренер даже не возмутился

49 минут назад

твиттер BBC SPORT IN

«Гленторан» и «Колрейн» – два соседа по таблице. После 9 матчей «Колрейн» идет на 4 месте с 15 очками, «Гленторан» – шестой с 13 баллами (и у него игра в запасе). В последнем туре они играли в очно матчем. Результат – ничья 2:2.Первый мяч забил «Колрейн» усилиями Конора Маккендри.

  • Почти через 40 минут «Гленторан» отыгрался.
  • Еще через 14 минут «Гленторан» вышел вперед.
  • «Колрейн» сравнял счет на 80-й минуте.

Во-первых, после этого гола счет больше не менялся. Во-вторых, сцена после гола стала главным эпизодом всей игры. После пропущенного гола голкипер «Колрейна» Арон Маккари понесся на защитника Бобби Бернса и вырубил его одним ударом.

Результат – красная для Маккари. Бернса же еще несколько минут приводили в себя. Видео момента:

Как отреагировал на этот момент тренер «Гленторана» Мик Макдермотт? Очень спокойно: «Меня больше беспокоит, что мы пропустили гол до этого. Конечно, это плохо. Арон зашел в раздевалку и сказал, что ему не следовало поднимать на Бобби руку. Бобби сказал то же самое. Я видел лишь запись на планшете: мне показалось, что там не было удара в лицо. Пока я не увижу приближенную запись, я ничего не буду предпринимать».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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