Вратарь вырубил собственного защитника за пропущенный гол. Удивительно, но их тренер даже не возмутился

«Гленторан» и «Колрейн» – два соседа по таблице. После 9 матчей «Колрейн» идет на 4 месте с 15 очками, «Гленторан» – шестой с 13 баллами (и у него игра в запасе). В последнем туре они играли в очно матчем. Результат – ничья 2:2.Первый мяч забил «Колрейн» усилиями Конора Маккендри.

Почти через 40 минут «Гленторан» отыгрался.

Еще через 14 минут «Гленторан» вышел вперед.

«Колрейн» сравнял счет на 80-й минуте.

Во-первых, после этого гола счет больше не менялся. Во-вторых, сцена после гола стала главным эпизодом всей игры. После пропущенного гола голкипер «Колрейна» Арон Маккари понесся на защитника Бобби Бернса и вырубил его одним ударом.

Результат – красная для Маккари. Бернса же еще несколько минут приводили в себя. Видео момента: