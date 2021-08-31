Сборная Англия расклеила на стенах базы письма от детей и школьников. Это сюрприз футболистам
Сборная Англии возобновит борьбу за выход на ЧМ-2022 тремя сентябрьскими матчами. Сбор команды в парке Святого Джорджа был первым со времен Евро-2020, где англичане в серии пенальти уступили в финале Италии.
И теперь сборников ждал милый сюрприз. На стенах – множество писем с пожеланиями от школьников. Там и наставления, и рисунки – все от души.
Кейн и Саутгейт на фотографиях более сдержаны, чем другие. Но в твиттере Кейн все же выразил восторг: «Здорово снова встретиться с командой и увидеть эти замечательные сообщения».
Харри Магуайр тоже поблагодарил в твиттере:
Вот как это выглядело:
Букайо Сака такую стену из признаний видит уже второй раз за лето. Именно его промах в серии пенальти в финале стал решающим, но теперь выход Саки на каждом стадионе АПЛ встречается аплодисментами – ради поддержки игрока.
А «Арсенал» специально организовал для него стену с письмами и открытками. «Нет слов. Как же мне вас всех отблагодарить?» – говорил Сака.