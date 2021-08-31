Сборная Англия расклеила на стенах базы письма от детей и школьников. Это сюрприз футболистам

Сборная Англии возобновит борьбу за выход на ЧМ-2022 тремя сентябрьскими матчами. Сбор команды в парке Святого Джорджа был первым со времен Евро-2020, где англичане в серии пенальти уступили в финале Италии.

И теперь сборников ждал милый сюрприз. На стенах – множество писем с пожеланиями от школьников. Там и наставления, и рисунки – все от души.

Кейн и Саутгейт на фотографиях более сдержаны, чем другие. Но в твиттере Кейн все же выразил восторг: «Здорово снова встретиться с командой и увидеть эти замечательные сообщения».