Англия
ЧМ-2022
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#Англия #ЧМ-2022

Сборная Англия расклеила на стенах базы письма от детей и школьников. Это сюрприз футболистам

37 минут назад

Твиттер сборной Англии

Сборная Англии возобновит борьбу за выход на ЧМ-2022 тремя сентябрьскими матчами. Сбор команды в парке Святого Джорджа был первым со времен Евро-2020, где англичане в серии пенальти уступили в финале Италии.

И теперь сборников ждал милый сюрприз. На стенах – множество писем с пожеланиями от школьников. Там и наставления, и рисунки – все от души.

Кейн и Саутгейт на фотографиях более сдержаны, чем другие. Но в твиттере Кейн все же выразил восторг: «Здорово снова встретиться с командой и увидеть эти замечательные сообщения».

Харри Магуайр тоже поблагодарил в твиттере:

Вот как это выглядело:

Букайо Сака такую стену из признаний видит уже второй раз за лето. Именно его промах в серии пенальти в финале стал решающим, но теперь выход Саки на каждом стадионе АПЛ встречается аплодисментами – ради поддержки игрока.

А «Арсенал» специально организовал для него стену с письмами и открытками. «Нет слов. Как же мне вас всех отблагодарить?» – говорил Сака.

Впереди у англичан три сентябрьских матча:

🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2 сентября (четверг), 21:45 – против Венгрии в гостях.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇩 5 сентября (воскресенье), 19:00 – против Андорры дома.

🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8 сентября (среда), 21:45 – против Польши в гостях.

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