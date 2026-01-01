Трумен Капоте

Годы жизни
1924-1984
Инфо
Американский романист, драматург театра и кино, актер
Лента
Материалы
Материалы
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
3
#литература
3
Все материалы