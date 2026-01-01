Эрих Мария Ремарк

Годы жизни
1898-1970
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Немецкий писатель, представитель «потерянного поколения»
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Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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