Джек Лондон

Годы жизни
1876-1916
Инфо
Американский писатель и журналист, военный корреспондент, общественный деятель, социалист
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Материалы
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
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#литература
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