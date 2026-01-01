Василий Кошечкин

Лента
Новости
Последние новости
Хоккей
Вратарь «Нефтехимика» Барулин провел 500 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Это второй показатель в истории лиги
#Константин Барулин
Все новости