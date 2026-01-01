Хавьер Маскерано

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Футбол
Месси сыграл в 148-м матче за Аргентину и установил национальный рекорд
#Лионель Месси
Футбол
Маскерано завершил карьеру. Последний его клуб – «Эстудиантес»
#Хавьер Маскерано
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