Нидерланды
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Нидерланды
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Франк де Бур
Ф. де Бур
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Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все
1
#Бельгия
17 марта, 19:10
1
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
1
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
1
Девушка из России раскрашивает старые черно-белые фото для голландских клубов. Ее работами даже иллюстрируют книги
4
#Нидерланды
05 октября 2020, 17:45
4
Крохотный остров на Карибах судится с ФИФА, чтобы быть отдельным членом и выставлять свою сборную
1
#Бонэйр
11 сентября 2020, 20:30
1
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Адвокат работает тренером в Голландии в пяти (!) разных десятилетиях. Вся эпоха – в одной картинке
#Дик Адвокат
20 января 2020, 00:43
«Расизм? Тогда мы не играем». Клубы из Нидерландов начнут матчи со второй минуты ради борьбы с дискриминацией
#Нидерланды
20 ноября 2019, 22:45
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
# новости спорта
Турок Йылмаз в 35 лет трижды забил Нидерландам. Он не делал хет-триков шесть лет
24 марта, 22:34
Вилена заболел коронавирусом и не сыграет за сборную
11 ноября 2020, 11:01
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
#Вирджил ван Дейк
05 августа 2019, 17:44
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
#Нидерланды
11 октября 2019, 16:51
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Переход Де Лигта – самый шумный трансфер межсезонья. А еще год назад о нем никто не знал
#Маттейс де Лигт
29 июня 2019, 22:28
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные
#Лига наций
09 июня 2019, 23:30