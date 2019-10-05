Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
5 окт. 2019, 17:00 МСК
5.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
21
Кико
Кико
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
19
Хьюз
Уилл Хьюз
23
Сарр
Исмаила Сарр
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
4
Флек
Джон Флек
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
11
Робинсон
Каллум Робинсон
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
25
Мур
Саймон Мур
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
23
Осборн
Бен Осборн
10
Шарп
Билли Шарп
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе