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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Норвуд 36
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Деулофеу 27
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Шеффилд Юнайтед
мин
4
Флек
Джон Флек
90
6
Бешам
Крис Бешам
90
17
МакГолдрик
Дэвид МакГолдрик
90
3
Стивенс
Энда Стивенс
90
12
Иган
Джон Иган
90
16
Норвуд
Оливер Норвуд
36'
36'
90
9
МакБарни
Оливер МакБарни
90
5
О'Коннелл
Джек О'Коннелл
90
2
Балдок
Джордж Балдок
90
1
Хендерсон
Дин Хендерсон
90
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
90
Запасные
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
27
Бешич
Мухамед Бешич
10
Шарп
Билли Шарп
11
Робинсон
Каллум Робинсон
8
Фримен
Люк Фримен
22
Муссе
Ли Муссе
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
27'
27'
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
9
Дини
Трой Дини
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
37
Перейра
Роберто Перейра
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй