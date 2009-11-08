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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 84
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
8 нояб. 2009, 17:00 МСК
8.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
37
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
70
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Лоди
Франческо Лоди
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Китоко
Ритчи Китоко
0
Корради
Бернардо Корради
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
56
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Сантана
Марио Сантана
40
0
Варгас
Хуан Варгас
84'
84'
85
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Агуей
Даниэль Агуей
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо