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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Сапата 26
Данило 45
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 30
Бернардески 52
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
33
Коне
Панайотис Коне
85
30
Фелипе
Фелипе
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
45'
45'
90
53
Аднан
Али Аднан
90
26
Кумс
Свен Кумс
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
9
Сапата
Дуван Сапата
26'
26'
75
18
Перица
Стипе Перица
72
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
7
Армеро
Пабло Армеро
2
Ваге
Молла Ваге
20
Лоди
Франческо Лоди
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
6
Фофана
Секо Фофана
96
Эвандро
Эвандро
77
Теро
Сирил Теро
19
Ридер
Ридер
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
20
Валеро
Борха Валеро
71
16
Тельо
Кристиан Тельо
61
30
Бабакар
Хума Бабакар
30'
30'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
52'
52'
78
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
25
Кьеза
Федерико Кьеза
9
Калинич
Никола Калинич
7
Сарате
Мауро Сарате