Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Валеро 41
Бабакар 62
Бернардески 80
3:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
11 февр. 2017, 22:45 МСК
11.02.2017, 22:45 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
20
Валеро
Борха Валеро
41'
41'
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
62'
62'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
80'
80'
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
24
Хаджи
Янис Хаджи
9
Калинич
Никола Калинич
16
Тельо
Кристиан Тельо
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
25
Перисан
Самуэле Перисан
22
Скуффет
Симоне Скуффет
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
26
Кумс
Свен Кумс
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица