Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сельта
Виго
Крон-Дели 32
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Элустондо 59
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2013, 18:00 МСК
26.01.2013, 18:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
32'
32'
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
62
0
Аспас
Яго Аспас
46
0
Бермехо
Марио Бермехо
56
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Инса
Начо Инса
0
Лопес
Алекс Лопес
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
70
0
Элустондо
Горка Элустондо
59'
59'
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
77
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Ифран
Диего Ифран
60
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече