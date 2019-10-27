Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 82
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2019, 14:00 МСК
27.10.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
24
Шейх
Папе Шейх
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
8
Белтран
Фран Белтран
28
Бермехо
Серхио Бермехо
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
82'
22
Барренечеа
Андер Барренечеа