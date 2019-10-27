Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 82
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
27 окт. 2019, 14:00 МСК
27.10.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
22
Мина
Санти Мина
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
24
Шейх
Папе Шейх
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
16
Саэнс
Хорхе Саэнс
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
8
Белтран
Фран Белтран
28
Бермехо
Серхио Бермехо
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
82'
22
Барренечеа
Андер Барренечеа