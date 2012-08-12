Матч завершен
Реймс
Реймс
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
12 авг. 2012, 22:00 МСК
12.08.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы