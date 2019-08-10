Матч завершен
Марсель
Марсель
0:2
Матч завершен
Реймс
Реймс
Диа 58
Сук 90
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2019, 18:30 МСК
10.08.2019, 18:30 МСК
суббота
Жером Бризар
Жером Бризар
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
19
Густаво
Луис Густаво
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
28
Жермен
Валере Жермен
73
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
73
7
Радоньич
Неманья Радоньич
59
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
27
Лопес
Максим Лопес
17
Сарр
Буна Сарр
29
Шабролль
Флориан Шабролль
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
12
Лихаджи
Исаак Лихаджи
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
78
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
20
Дингом
Тристан Дингом
73
18
Уден
Реми Уден
85
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
58'
58'
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
26
Мбемба
Нолан Мбемба
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
23
Кассама
Морету Кассама
10
Сук
Хён-Джун Сук
90'
19
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю