Польша
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Исландия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
8 июня 2021, 19:00 МСК
8.06.2021, 19:00 МСК
вторник
Cтадион Национальный стадион
Национальный стадион
Варшава
Составы