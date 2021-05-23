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Лига 1
Метц VS Марсель
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Метц - Марсель: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Метц
Метц
-:-
Метц - Марсель: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Марсель
Марсель
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-
Прошлые матчи
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Марсель
1 : 1
Метц
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Марсель
1
Метц
1
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1
Марсель
1
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018
02 февр. 2018
пт
22:45
Марсель
6
Метц
3
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
21:00
Метц
0
Марсель
3
03.02.2017
03 февр. 2017
пт
22:45
Метц
1 : 0
Марсель
03.02.2017
03 февр. 2017
пт
22:45
Метц
1
Марсель
0
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Марсель
1 : 0
Метц
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Марсель
1
Метц
0
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:30
Метц
0 : 2
Марсель
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:30
Метц
0
Марсель
2
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Метц
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
23:00
Марсель
3
Метц
1
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
21:00
Метц
1 : 2
Марсель
12.04.2008
12 апр. 2008
сб
21:00
Метц
1
Марсель
2
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
-:-
Марсель
3 : 1
Метц
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
-:-
Марсель
3
Метц
1
Новости
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
#
Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48