Метц - Марсель: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Метц
Метц
-:-

Метц - Марсель: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Марсель
Марсель
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Метц
мин
30
Каяр
Марк-Орель Каяр
17
Делен
Тома Делен
21
Бойе
Джон Бойе
2
Бронн
Дилан Бронн
23
Куйяте
Бубакар Куйяте
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
19
Майга
Хабиб Майга
14
Пажо
Венсан Пажо
10
Булайя
Фарид Булайя
13
Гуйе
Мамаду Гуйе
27
Вагнер
Вагнер
Запасные
99
Ба
Усман Ба
-
3
Удоль
Матье Удоль
-
6
Фофана
Мамаду Фофана
-
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
-
22
Мазиз
Юссеф Мазиз
-
26
Яд
Папа Яд
-
15
Сарр
Папе Сарр
-
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
-
24
Исека
Аарон Исека
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
25
Нагатомо
Юто Нагатомо
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
5
Балерди
Леонардо Балерди
29
Лирола
Поль Лирола
10
Пайет
Димитри Пайет
22
Гуйе
Пап Гуйе
8
Нтчам
Оливье Нтчам
26
Товен
Флориан Товен
19
Милик
Аркадиуш Милик
Запасные
1
Нгапандуэтнбу
Симон Нгапандуэтнбу
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
28
Жермен
Валере Жермен
-
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
-
11
Энрике
Луис Энрике
-
37
Ahmadou Bamba Dieng
Ahmadou Bamba Dieng
-
35
Oussama Targhalline
Oussama Targhalline
-

Прошлые матчи

26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Марсель
1 : 1
Метц
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Марсель
1
Метц
1
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 19:30
Метц
1
Марсель
1
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6 : 3
Метц
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:45
Марсель
6
Метц
3
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0 : 3
Марсель
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 21:00
Метц
0
Марсель
3
03.02.2017 03 февр. 2017 пт 22:45
Метц
1 : 0
Марсель
03.02.2017 03 февр. 2017 пт 22:45
Метц
1
Марсель
0
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Марсель
1 : 0
Метц
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Марсель
1
Метц
0
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:30
Метц
0 : 2
Марсель
01.05.2015 01 мая 2015 пт 21:30
Метц
0
Марсель
2
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 23:00
Марсель
3 : 1
Метц
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 23:00
Марсель
3
Метц
1
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 21:00
Метц
1 : 2
Марсель
12.04.2008 12 апр. 2008 сб 21:00
Метц
1
Марсель
2
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб -:-
Марсель
3 : 1
Метц
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб -:-
Марсель
3
Метц
1

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