Матч завершен
Метц
Метц
Нгетт 40
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Радоньич 70
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2019, 19:30 МСК
14.12.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Метц
мин
21
Бойе
Джон Бойе
90
16
Окиджа
Александр Окиджа
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
25
Траоре
Адама Траоре
90
3
Удоль
Матье Удоль
90
11
Нгетт
Опа Нгетт
40'
40'
90
20
Диалло
Хабиб Диалло
90
5
Ангбан
Викторьен Ангбан
90
19
Майга
Хабиб Майга
90
18
Сентонс
Фабьен Сентонс
90
6
Фофана
Мамаду Фофана
90
Запасные
1
Делекруа
Поль Делекруа
17
Делен
Тома Делен
9
Эмброуз
Тьерри Эмброуз
10
Гакпа
Марвин Гакпа
7
Ньян
Ибраима Ньян
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
18
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
70'