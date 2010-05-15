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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Ньянг 41
Бен Арфа 90
2:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
15 мая 2010, 22:00 МСК
15.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Андраде
Элинтон Андраде
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
76
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
61
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
75
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90'
90'
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
41'
41'
90
Запасные
0
Риу
Руди Риу
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Тайво
Тайе Тайво
0
Хилтон
Виторино Хилтон
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
0
Коне
Бакари Коне
Гренобль
мин
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Рендулич
Зоран Рендулич
90
0
Манфруа
Джимми Манфруа
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Дьез
Николя Дьез
82
0
Сианси
Хьюго Сианси
68
0
Маро
Франсуа Маро
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Бурабиа
Мехди Бурабиа
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Мобле
Брис Мобле
0
Жуан
Джимми Жуан
0
Тинан
Джонатан Тинан
0
Ито
Шо Ито