Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
8 нояб. 2008, 21:00 МСК
8.11.2008, 21:00 МСК
суббота
Тьерри Орьяк
Тьерри Орьяк
Главный Судья
Составы