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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гренобль
Гренобль
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ньянг 2
Шейру 81
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
8 авг. 2009, 22:00 МСК
8.08.2009, 22:00 МСК
суббота
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Вивиани
Жоди Вивиани
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
81
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Тадич
Йосип Тадич
54
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
81'
81'
90
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
90
0
Брандао
Брандао
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
2'
2'
68
0
Коне
Бакари Коне
78