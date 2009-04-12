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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Тайво 52
Хилтон 59
Тайво 65
Брандао 89
4:1
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Куртуа 90
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Тайво
Тайе Тайво
65'
52'
65'
52'
90
0
Родригес
Жульен Родригес
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
59'
59'
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
46
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
57
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
0
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90
0
Брандао
Брандао
89'
89'
90
0
Ньянг
Мамаду Ньянг
46
Запасные
0
Риу
Руди Риу
0
Сивелли
Ренато Сивелли
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Цана
Лорик Цана
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Вильторд
Сильвен Вильторд
0
Коне
Бакари Коне
Гренобль
мин
0
Уимби
Грэгори Уимби
90
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
61
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
90'
90'
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
53
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Акрур
Нассим Акрур
68
Запасные
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Н'Ганга
Франсис Н'Ганга
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Бойя
Пьер Бойя
0
Туре
Ларсен Туре