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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Сарр 56
Радоньич 89
2:1
Матч завершен
Брест
Брест
Кардона 88
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
29 нояб. 2019, 22:45 МСК
29.11.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
56'
56'
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
89'
Брест
мин
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
90
13
Ласн
Поль Ласн
90
23
Отре
Матиас Отре
90
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
90
18
Перро
Ромен Перро
90
14
Кардона
Ирвин Кардона
88'
88'
90
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
90
17
Бен
Дени Бен
90
7
Белькебла
Харис Белькебла
90
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
90
6
Диалло
Ибраима Диалло
90
Запасные
16
Леон
Донован Леон
24
Бааль
Людовик Бааль
11
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
15
Менди
Александре Менди
25
Грандсир
Самуэль Грандсир