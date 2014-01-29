Матч завершен
Марсель
Марсель
2:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
29 янв. 2014, 21:00 МСК
29.01.2014, 21:00 МСК
среда
Составы