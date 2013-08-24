Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
24 авг. 2013, 18:00 МСК
24.08.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы