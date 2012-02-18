Матч завершен
Марсель
Марсель
1:1
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
18 февр. 2012, 22:59 МСК
18.02.2012, 22:59 МСК
суббота
Составы