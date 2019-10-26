Матч завершен
Лилль
Лилль
Андре 22
Язиджи 62
Реми 90
3:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2019, 18:30 МСК
26.10.2019, 18:30 МСК
суббота
Составы
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
22'
22'
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
62'
62'
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
2
Джало
Тиагу Джало
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
29
Брадарич
Домагой Брадарич
14
Бамба
Жонатан Бамба
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
90'
11
Араухо
Луис Араухо
Бордо
мин
7
Бриан
Джимми Бриан
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
11
Камано
Франсуа Камано
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
3
Пабло
Пабло
90
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
90
18
У-Джо
Хван У-Джо
90
5
Отавио
Отавио
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
25
Кватен
Энок Кватен
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
19
Адли
Ясин Адли
9
Майя
Джош Майя
10
Калу
Самуэль Калу