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Матч окончен 1:0
89'
Вторая желтая
84'
Желтая карточка
Желтая карточка
61'
55'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
7'
Прошлые матчи
Новости
Фанаты «Ланса» приехали на выезд и устроили красивое безумие: кричалки, файеры и коридор возле отеля
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18 октября 2020, 20:42
1
31 августа 2020, 16:06
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17 августа 2020, 20:25
23 ноября 2019, 14:26
16 января, 10:18
15 января, 12:08
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 01:13
19 октября 2020, 10:11
01 сентября 2020, 18:29
17 августа 2020, 15:32