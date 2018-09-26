Бордо - Лилль: 26 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Камано 7
1:0

Бордо - Лилль: 26 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
26 сент. 2018, 20:00 МСК
26.09.2018, 20:00 МСК
среда
Составы
События
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Составы

Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
25
Пабло
Пабло
90
4
Кунде
Жюль Кунде
90
3
Паленсия
Серхи Паленсия
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
17
Чуамени
Орельен Чуамени
90
5
Отавио
Отавио
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
11
Камано
Франсуа Камано
7'
7'
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
6
Левчук
Игор Левчук
-
18
Плашил
Ярослав Плашил
-
19
Лерагер
Лукас Лерагер
-
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
-
12
де Превилль
Николя де Превилль
-
8
Карамо
Янн Карамо
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
8
Шека
Шека
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
10
Фонте
Руи Фонте
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
Запасные
15
Ие
Эдгар Ие
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
9
Реми
Лоик Реми
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 1:0
89'
Вторая желтая
Адама Сумаоро
84'
Желтая карточка
Тиаго Мендес
Желтая карточка
Самуэль Калу
61'
55'
Желтая карточка
Адама Сумаоро
ГОЛ! 1:0
Франсуа Камано
7'

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0
Лилль
3
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2
Бордо
1
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3
Бордо
0
12.05.2019 12 мая 2019 вс 18:00
Лилль
1 : 0
Бордо
12.05.2019 12 мая 2019 вс 18:00
Лилль
1
Бордо
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Бордо
1 : 0
Лилль
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Бордо
1
Лилль
0
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Бордо
2 : 1
Лилль
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Бордо
2
Лилль
1
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 20:00
Лилль
0 : 0
Бордо
08.09.2017 08 сент. 2017 пт 20:00
Лилль
0
Бордо
0
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
2 : 3
Бордо
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Лилль
2
Бордо
3
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Бордо
0 : 1
Лилль
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Бордо
0
Лилль
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Бордо
1 : 0
Лилль
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Бордо
1
Лилль
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
Лилль
0 : 0
Бордо
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 15:00
Лилль
0
Бордо
0
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:00
Лилль
2 : 0
Бордо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 15:00
Лилль
2
Бордо
0
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Лилль
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:00
Бордо
1
Лилль
0
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Лилль
2 : 1
Бордо
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 22:00
Лилль
2
Бордо
1
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
1 : 0
Лилль
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
1
Лилль
0
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
Лилль
2 : 1
Бордо
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:59
Лилль
2
Бордо
1
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:45
Бордо
1 : 1
Лилль
19.10.2012 19 окт. 2012 пт 21:45
Бордо
1
Лилль
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Лилль
4 : 5
Бордо
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Лилль
4
Бордо
5
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:00
Бордо
1 : 1
Лилль
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 22:00
Бордо
1
Лилль
1
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1 : 1
Бордо
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 22:00
Лилль
1
Бордо
1

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