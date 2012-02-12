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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Розегнал 9
Азар 66
Дебюши 74
Ру 90
4:5
Матч завершен
Бордо
Бордо
Морис-Белэй 3
Обраньяк 17
Морис-Белэй 51
Гуффран 61
Обраньяк 90
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
12 февр. 2012, 17:00 МСК
12.02.2012, 17:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
55
0
Дебюши
Матье Дебюши
74'
74'
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
9'
9'
62
0
Берья
Франк Берья
90
0
Азар
Эден Азар
66'
66'
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Пайет
Димитри Пайет
53
0
Ру
Нолан Ру
90'
90'
90
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Четто
Мауро Четто
0
Динь
Люка Динь
0
Коул
Джо Коул
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Йелень
Иренеуш Йелень
0
Бруно
Джанни Бруно
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
70
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
17'
90'
17', 90'
90
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
61'
61'
80
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
3'
51'
3', 51'
86
Запасные
0
Олимпа
Кевин Олимпа
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Шальме
Матье Шальме
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
0
Белльон
Давид Белльон
0
Жуссие
Жуссие