Матч завершен
Бордо
Бордо
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
19 окт. 2012, 21:45 МСК
19.10.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы