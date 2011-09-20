Матч завершен
Бордо
Бордо
Диабате 8
1:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Азар 55
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
20 сент. 2011, 22:00 МСК
20.09.2011, 22:00 МСК
вторник
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Олимпа
Кевин Олимпа
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
77
0
Гуффран
Йоан Гуффран
90
0
Диабате
Шейк Диабате
8'
8'
90
Запасные
0
Кейта
Абдулайе Кейта
0
Маранж
Флориан Маранж
0
Савич
Вуядин Савич
0
Траоре
Абду Траоре
0
Бен Халфаллах
Фахид Бен Халфаллах
0
Модест
Антони Модест
0
Савье
Анри Савье
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Боннар
Лоран Боннар
82
0
Баша
Марко Баша
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
60
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Коул
Джо Коул
90
0
Азар
Эден Азар
55'
55'
90
0
Сов
Мусса Сов
65
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Суаре
Папе Суаре
0
Динь
Люка Динь
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Йелень
Иренеуш Йелень
0
Роделен
Ронни Роделен
0
Бруно
Джанни Бруно