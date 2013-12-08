Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
8 дек. 2013, 16:00 МСК
8.12.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы