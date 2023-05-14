Фиорентина - Удинезе: 14 мая 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Удинезе: 14 мая 2023 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 35 тур

Серия А,

Италия
14 мая 2023, -:- МСК
14.05.2023, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
Фиорентина
0 : 4
Удинезе
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
Фиорентина
0
Удинезе
4
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Фиорентина
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Удинезе
0
Фиорентина
1
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1
Фиорентина
0
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:30
Удинезе
0 : 1
Фиорентина
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:30
Удинезе
0
Фиорентина
1
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
Фиорентина
3 : 2
Удинезе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
Фиорентина
3
Удинезе
2
08.03.2020 08 марта 2020 вс 20:00
Удинезе
0 : 0
Фиорентина
08.03.2020 08 марта 2020 вс 20:00
Удинезе
0
Фиорентина
0
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 13:30
Фиорентина
1
Удинезе
0
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Фиорентина
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1
Фиорентина
1
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Фиорентина
1
Удинезе
0
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Удинезе
0 : 2
Фиорентина
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Удинезе
0
Фиорентина
2
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 13:30
Фиорентина
2
Удинезе
1
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Фиорентина
3
Удинезе
0
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Удинезе
2
Фиорентина
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Удинезе
2
Фиорентина
1
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фиорентина
3
Удинезе
0
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Удинезе
2 : 2
Фиорентина
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Удинезе
2
Фиорентина
2
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Фиорентина
3
Удинезе
0
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Фиорентина
2
Удинезе
1
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
Фиорентина
2 : 0
Удинезе
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
Фиорентина
2
Удинезе
0
04.02.2014 04 февр. 2014 вт 22:59
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
04.02.2014 04 февр. 2014 вт 22:59
Удинезе
2
Фиорентина
1

Новости

Игрок «Удинезе» заорал на судью после спорного эпизода. Судья наорал на него в ответ и успокоил
#Жерар Деулофеу
Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
«Во мне растет темное облако». Тренер Пранделли сам ушел из «Фиорентины» из-за депрессии. Возможно, это давняя боль от смерти жены
#Чезаре Пранделли
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
Голуби атаковали поле во время матча Серии А 🕊
#Серия А
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
#литература
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
#Фиорентина
# Новости матча
Влахович перешел в «Ювентус». Он взял седьмой номер, который был у Роналду
«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел
Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4
2
2
Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины» – это кубковый матч против «Беневенто»
2
2
Кокорин девять раз за сезон попадал в заявку «Фиорентины» на матчи Серии А. Он выходил только в четырех играх
«Лацио» – «Удинезе»: восемь голов и три красные карточки на двоих
1
1
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте
1
1
Влахович – четвертый иностранец, забивший 29 голов за календарный год в Серии А
1
1
«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
#Александр Кокорин
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
#Виктор Будянский
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
#Аталанта
Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели
#Ювентус
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
На защитника «Фиорентины» напали на улице: хотели похитить и сломали нос
#Алекса Терзич
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
У «Фиорентины» самые дорогие футболки. Серия А опережает по ценам другие ведущие лиги
#Фиорентина