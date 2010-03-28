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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Варгас 36
Джилардино 55
Сантана 68
Йоветич 84
4:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Пепе 41
Серия А, 31 тур
Серия А,
31 тур
Италия
28 марта 2010, 16:00 МСК
28.03.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
68'
68'
90
0
Варгас
Хуан Варгас
36'
36'
46
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
57
0
Джилардино
Альберто Джилардино
55'
55'
75
0
Йоветич
Стеван Йоветич
84'
84'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Донадель
Марко Донадель
0
Болатти
Марио Болатти
0
Бабакар
Хума Бабакар
0
Кейррисон
Кейррисон
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
67
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
0
Пепе
Симоне Пепе
41'
41'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
87
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
73
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Корради
Бернардо Корради
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
0
Геихо
Алекс Геихо