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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Джаханбакш 3
Моуй 79
2:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2019, 15:30 МСК
28.12.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
79'
79'
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
3'
3'
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
13
Гросс
Паскаль Гросс
6
Стивенс
Дейл Стивенс
30
Бернардо
Бернардо
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Борнмут
мин
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
8
Лерма
Жефферсон Лерма
16
Кук
Льюис Кук
13
Уилсон
Каллум Уилсон