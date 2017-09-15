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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Сурман 67
Дефо 73
2:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мач 55
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
15 сент. 2017, 22:00 МСК
15.09.2017, 22:00 МСК
пятница
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
67'
67'
90
7
Пью
Марк Пью
90
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
65
18
Дефо
Джермейн Дефо
73'
73'
78
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
26
Мингс
Тайрон Мингс
4
Гослинг
Дэн Гослинг
16
Кук
Льюис Кук
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
23
Росеньор
Лиам Росеньор
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
77
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
76
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
55'
55'
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
12
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
19
Искьердо
Хосе Искьердо
15
Мерфи
Джейми Мерфи